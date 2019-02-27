Политолог Ершов: Беглову безразлично, кто с ним будет в избирательном бюллетене

Политолог и политтехнолог Александр Ершов на конференции о предвыборной кампании в Петербурге заявил, что врио губернатора Александру Беглову «безразлично, кто с ним будет в избирательном бюллетене».

Ершов сказал, что различные петербургские политики ссылаются на муниципальный фильтр как на препятствие для выдвижения в губернаторы Петербурга. Беглов же не такой, уверен политолог.

– Смею предположить, наблюдая за поступками Александра Беглова, что ему безразлично, кто с ним будет в избирательном бюллетене. Потому что, если бы он реально кого-то из них боялся, то тогда бы холил и лелеял действующих муниципальных депутатов, – считает Ершов.

Политтехнолог напомнил, что врио губернатора публично заявил главам районов о необходимости отбирать молодых и местных кандидатов в мундепы. При этом действующие муниципальные депутаты за 35 лет и из соседнего округа могли воспринять эти слова как агитацию против них. По мнению Ершова, такие депутаты могли решить назло отдать голос конкуренту Беглова.

София Саттарова

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