Главными проблемами страны россияне назвали высокие цены, нищету и коррупцию

Россияне полагают, что самой злободневной проблемой страны является повсеместное повышение цен, следует из нового опроса "Левада-центра". Эту причину обозначили 62% респондентов.

Второй, но не менее значимой бедой государства граждане РФ назвали бедность и нищету (44%). На третьем месте (41%) респонденты назвали коррупцию и взяточничество; следом за этим идёт рост безработицы, расслоение общества на "бедных и господ", кризис в экономике и сельском хозяйстве.

Примечательно, но о том, что в России не соблюдаются права и свободы человека, заявили лишь 6% опрошенных.

Наименее всего россиян волнует рост национализма, агрессивная внешняя политика страны, теракты на Северном Кавказе (по 5% каждый пункт).