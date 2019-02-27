Жители поселка Сергиево поведали "Красивому Петербургу" о своих тяготах

Представители градозащитного движения "Красивый Петербург" посетили поселок Сергиево в Красносельском районе, где пообщались с местными жителями о том, как им живется в столь обособленном от большого города месте.

Петербуржцы поделились, что вынуждены сидеть дома, так как по улицам опасно гулять: за порогом, отметили они, - "сплошная проезжая часть", нет ни тротуаров, ни пешеходной зоны, ни переходов.

Пытаясь достучаться до городских властей в надежде, что какая-то часть проблем будет решена или хотя бы поставлена на контроль, жители Сергиево потерпели фиаско.

Собравшиеся показали "Красивому Петербургу" улицы поселка, магазины, почту, амбулаторию. Во время прогулки они обозначили основные проблемы территории: отсутствие тротуаров вдоль дорог; нет знаков ограничения скорости и пешеходных переходов; отсутствие благоустройства, озеленения, детских и спортплощадок; местами нет уличного освещения; засилье мигрантов, и многое другое.

"Город в принципе не понимает, что это за территории, зачем они ему нужны, как их необходимо развивать. Они выброшены из системы современного городского устройства", - полагает лидер движения Красимир Врански.

Постфактум экскурсии по поселку активисты пришли к выводу, что в городе необходимо разработать комплексную концепцию развития пригородов-субурбанов.

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