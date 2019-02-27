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18:45

В Смольном приступили к проектированию велодорожки от Славянки до Царского Села

По заказу Городского центра управления парковками в Смольном приступили к разработке проектной документации велодорожки, которая должна соединить жилой район Славянка и железнодорожную станцию "Царское Село", извещает пресс-служба администрации Петербурга.

Новый веломаршрут длиной 2,6 км берет начало у Галицкой улицы, пройдет по Промышленной и Сетевой улицам, вдоль шоссе Подбельского вплоть до Новодеревенской улицы.

Первыми подняли вопрос о необходимости проложения в районе велотрассы подняли петербуржцы в рамках проекта "Твой бюджет". Изначально было заявлено, что реализация строительства превышает установленные проектом бюджетные рамки, однако на встречу горожанам пошел центр управления парковками, в связи с чем новая велодорожка стала частью Адресной программы на 2019-2021 годы. По планам, к проложению нового маршрута для велосипедистов приступят в 2020 году.

Напомним, ранее стало известно о том, что помимо обозначенного выше, в Петербурге появятся еще несколько новых веломаршрутов.

 

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