«Продолжил курс великой Валентины Ивановны»: В ЗакСе наградили Полтавченко

В Мариинском дворце 27 февраля наградили экс-губернатора Георгия Полтавченко. Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров вручил ему знак «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» и поблагодарил за спасение городской экономики от «пылесоса турбулентности». Звучало и много других теплых слов, которые растрогали бывшего градоначальника. Обычно немногословный Полтавченко произнес пламенную речь, в которой поблагодарил жителей города. Он предложил переадресовать только что принятую награду петербуржцам и даже придумал, как это сделать.

Чествование Георгия Полтавченко было назначено на 12-30 дня. Повестку пленарного заседания составили таким образом, чтобы закончить его до обеда: вопросов было мало, и все обсуждаемые темы не предполагали долгих и острых дискуссий. Уложились за час. Церемония вручения памятного знака экс-губернатору началась по расписанию.

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров неоднократно обещал, что ЗакС наградит бывшего главу города и сделает это торжественно. В Ротонде Мариинского дворца за 15 минут до начала церемонии собрались не только депутаты и сотрудники аппарата парламента, но также множество гостей, в том числе представители религиозных конфессий и почетные жители города. Последним выделили кресла, на одно из которых села олимпийская чемпионка Любовь Егорова, почетный петербуржец и депутат ЗакСа от «Единой России». Позже в зал зашли руководитель Горизбиркома Виктор Миненко и бывшие коллеги Полтавченко по работе в городском правительстве. Среди них - нынешний глава Фрунзенского района Константин Серов и депутат Госдумы Игорь Дивинский.

Макаров появился вместе с врио губернатора Петербурга Александром Бегловым и полномочным представителем президента в СЗФО Александром Гуцаном. Полтавченко зашел последним.

Выполнявший роль конферансье председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок объявил выступление Макарова.

- Я убежден, что у всех, кто сейчас находится в этом зале, навсегда останется в памяти этот день, - начал председатель парламента. – В традициях ленинградской-петербургской политики всегда должно быть золотым правилом говорить «спасибо» людям, которые внесли громадный вклад в развитие города.

Полтавченко он назвал одним из выдающихся людей Петербурга; человеком большой политической судьбы; настоящим гражданином; одним из людей, на которых держится российское государство; первопроходцем; носителем уникального петербургского характера.

- Вы возглавляли наш город в период экономических санкций, геополитической напряженности. В таких условиях нужно было держать курс, заданный вашим великим предшественником Валентиной Ивановной Матвиенко, - продолжал Макаров. – В своей работе вы показывали такой результат, который должен стать стандартом успешного антикризисного менеджмента. Вы не дали втянуть городскую экономику в пылесос турбулентности.

Отблагодарив бывшего губернатора, спикер не забыл о его маме, которая, по словам Макарова, должна была смотреть интернет-трансляцию церемонии награждения сына:

- Дорогая Нина Ивановна, вы были тем самым связующим звеном среди многих слоев населения. Вы человек, которого можно назвать героем нашего времени, хранителем духа и блокадной генетической памяти великого города-героя Ленинграда и Санкт-Петербурга.

Получив из рук Макарова памятный знак, Полтавченко успел сказать: «Служу Санкт-Петербургу». Затем его голос утонул в овациях.

Слово предоставили врио губернатора Александру Беглову, который подошел к микрофону и пригласил выступить полпреда Александра Гуцана. Гуцан тоже был немногословен. Он поблагодарил Полтавченко за вклад в развитие города, отметив, что вся жизнь бывшего губернатора была связана со служением Отечеству.

- Мне хочется только пожать вам руку и обнять, - закончил полпред.

Он тут же воплотил свое желание в жизнь под аплодисменты публики. К микрофону вновь подошел Беглов и объявил себя сам.

- Так получилось, что я иду следом за Георгием Сергеевичем. Я его сменил на посту полномочного представителя в Центральном федеральном округе. Хочу сказать, что когда я шел в Центральный федеральный округ, я думал, что сейчас будет действительно большая битва. К своей радости, я обнаружил, что тот «красный пояс», который Центральный федеральный округ окружал, он стал православным поясом, - заявил врио губернатора.

Стоявшие в зале представители КПРФ на упоминание «красного пояса» в таком контексте отреагировали спокойно, тем более, что этот тезис был не новым. Едва ли не слово в слово то же самое Беглов говорил в Смольном 5 октября, когда торжественно перенимал бразды управления городом у Полтавченко. Поруководив Петербургом четыре с лишним месяцем, врио предпочел публично не оценивать период губернаторства своего предшественника, а рассуждал только о том, как Полтавченко навел порядок в ЦФО.

- Я помню хорошо, когда Георгий Сергеевич поступил на эту должность, какие были большие перипетии в Совете Федерации. У него были такие губернаторы и мэры как [Юрий] Лужков и ряд других. Это были люди, которые имели свое мнение, иногда оно отличалось от федеральной повестки, - заявил Беглов.

Биографический пробел восполнил сам бывший градоначальник, который в своем выступлении вспомнил семь лет своей работы на губернаторском посту. Никогда не любивший публичных выступлений, Полтавченко неторопливо, но эмоционально рассуждал о том, что годы управления городом пронеслись для него как один день. Он перечислял объекты, которые были построены за время его руководства: дороги, автомобильные развязки, путепроводы, мосты, детские сады, школы, промышленные предприятия, спортивные сооружения.

- Я искренне старался. Старался сделать как можно больше для нашего города, - заверил собравшихся экс-губернатор. – Понятно, были и ошибки. Кто не работает, тот и не ошибается. Но главное, что есть результаты.

Результаты, по его словам, были обеспечены поддержкой горожан.

- У меня возникла идея. Просьба. Вячеслав Серафимович, вот этот знак, очень достойный и очень красивый знак, он мне кажется, не может принадлежать одному человеку, - обратился Полтавченко к Макарову. - Если это возможно, я прошу рассмотреть вопрос. У вас есть замечательный музей в стенах Законодательного собрания. Если возможно, поместите этот знак туда и сделайте к нему небольшую надпись «Жителям города-героя Ленинграда-Санкт-Петербурга за выдающийся вклад в развитие города в 2011-2018 годах».

Макаров, стоявший за спиной выступавшего, понимающе кивнул. Полтавченко начал рассуждать о новом городском руководителе. Он охарактеризовал Беглова как опытного профессионала, нацеленного на результат.

- Я верю, что петербуржцы так же как и меня, поддержат его на этом посту, - продолжил экс-губернатор. – Александр Дмитриевич, вы, наверное, уже вкусили всю прелесть губернаторской работы?

Зал засмеялся.

Когда церемония завершилась, внимание прессы переключилось с Полтавченко на Беглова. Врио губернатора несколько минут беседовал с бывшим гендиректором «Метростроя» Вадимом Александровым, который присутствовал на встрече в качестве почетного гражданина Петербурга.

Когда в их сторону направили телекамеры, неизвестный молодой мужчина в черном пиджаке – вероятно, сотрудник ФСО – попросил всех отойти.

- Официальная часть закончена, сейчас у них личная беседа, - предупредил незнакомец.

В очередной раз не удалось пообщаться с главой города и нескольким депутатам. Беглов очень быстро покинул Мариинский дворец и отправился на встречу с представителями некоммерческих организаций.

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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