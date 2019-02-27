Владельцев кафе и офисов в жилых домах обязали согласовывать перепланировки со Смольным

Врио губернатора Алекcандр Беглов подписал закон о запрете на перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах без согласования с органами исполнительной власти, сообщили в Смольном.

Наделить Смольный правом согласовывать такие перепланировки предлагал депутат ЗакСа Александр Тетердинко. Под категорию «нежилых» попадают, в том числе, кафе, офисы и магазины на первых этажах домов.

Тетердинко заявлял, что перепланировка в таких помещениях часто проводится со сносом или повреждением несущих конструкций. Он предлагал наделить Смольный полномочиями по согласованию, чтобы восполнить пробел в законодательстве.

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