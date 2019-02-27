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Новости

27 февраля, 20:05

Шишлов заподозрил нарушени закона во встрече представителя АП Ярина с муниципалами

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов обратился к главе ЦИК Элле Памфиловой, главе Горизбиркома Виктору Миненко и врио губернатора Алекcандру Беглову с просьбой проверить информацию о закрытом совещании глав районов и представителей муниципальных округов с начальником управления президента по внутренней политике Андреем Яриным.

По мнению Шишлова, единственный способ избежать подозрений в использовании административного ресурса для победы на выборах – это «гласность и открытость». Омбудсмен напомнил, что ранее Беглов заявил Памфиловой, что словосочетание «грязные выборы Санкт-Петербурга» будет оставлено в прошлом.

Шишлов подчеркнул, что по закону об избирательных правах, органы власти в избирательном процессе могут лишь помогать избиркомам в реализации их полномочия, и к этому не может относиться выработка «электоральных стратегий», формирование главами муниципальных образований избирательных штабов и определение, насколько депутаты будут «лояльны при сборе фильтра». К тому же отчет муниципалов о разработке стратегий избирательных кампаний перед чиновниками нарушает ст. 12 Конституции РФ о независимости местного самоуправления, напомнил омбудсмен. Он предлагает Смольному проводить совещания по содействию избиркомам с участием представителей последних и приглашать на эти встречи журналистов и представителей политических партий.

Встреча глав районов и муниципалов с Яриным состоялась 26 февраля в закрытом режиме. По словам участников совещания, на встрече говорили в том числе о грядущей победе «Единой России» на выборах в сентябре 2019 года. Подробнее о том, что это была за встреча, и как к ней отнеслись в Петербурге – в материале ЗАКС.Ру.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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27 февраля, 22:18    
21-09
Голубчик, названные тобой категории не стоят рядом с властью. Они сидят во власти.

27 февраля, 21:09    
Ярин делает правильно. Никакое вороньё с местными жидами и продажными "оппозиционЭрами" не должны и близко стоять рядом с властью. Надоели их морды и вонь !

27 февраля, 20:44    
А то что Шишлов на госслужбе башляет Яблоку на выборы, это не нарушение?

27 февраля, 20:20    
Шишлова давно пора отправить на мыло!

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