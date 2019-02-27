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Новости

27 февраля, 20:37

СМИ: В крови сбившего двоих людей на Невском автомобилиста нашли кокаин

В крови Мурада Касымова, сбившего на BMW X6 пять человек на Невском проспекте, нашли следы кокаина, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, результаты одной из назначенных по делу экспертиз стали известны 27 февраля. «Она [экспертиза] подтвердила, что в крови мужчины в момент ДТП было наркотическое средство – кокаин», - сказал источник.

Касымов ночью 24 апреля въехал в тротуар у бизнес-центра «Невский плаза» на BMW X6 и сбил пять человек. Двое – гражданин США и жительница Москвы – скончались на месте, еще троих госпитализировали.

Суд арестовал Касымова на два месяца, в отношении него возбудили дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Во время избрания меры пресечения он раскаялся в содеянном. По его словам, тогда он ехал в нетрезвом состоянии из бара на Думской улице. Прав на вождение автомобиля его лишили еще в ноябре прошлого года.

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1:35    
сейчас диаспора начнет вытаскивать - на пружинки нажимать, с десяток адвокатов подключать... вместо того чтобы публично осудить своего земляка - помалкивают..

1:14    
0-55
Не был.

0:55    
А он случайно не был внештатным сотрудником министерства иностранных дел или ГРУ?

27 февраля, 22:11    
В блатхату к конкретным пацанам, пусть там слегонца отдохнет, тогда может и не успеет откупиться.

27 февраля, 22:08    
Откупится азер...

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Нужно было наказывать других чиновников

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