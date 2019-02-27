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Новости

27 февраля, 20:55

Путин заявил о намерении укреплять армию и флот ради безопасности России

 

Российские власти продолжат работу по укреплению и развитию армии и флота, что направлено на обеспечение безопасности России и ее суверенитета, заявил президент Владимир Путина на торжественном вечере в честь Дня Сил специальных операций.

«Мы будем последовательно продолжать работу по укреплению и развитию армии и флота. Уже говорил, что наши шаги в этой сфере носят исключительно оборонительный характер и направлены на безусловное обеспечение безопасности России, защиту ее суверенитета и национальных интересов», - приводит слова Путина ТАСС.

По его словам, в ходе боевой учебы всех частей и подразделений будет востребован опыт сотрудников Сил специальных операций. При этом президент надеется, что последние будут «постоянно поднимать планку», совершенствуя мастерство и «успешно осваивать новейшую уникальную технику».

«И, если потребуется, выполните любую задачу, самый ответственный приказ, сделаете все невозможное - нейтрализуете угрозу против России, откуда бы она ни исходила», - заключил Путин.

Путин нередко в выступлениях касается темы вооружения и войск, говоря об угрозе извне. В октябре 2018 года он называл Россию «жертвой агрессии» и говорил, что россияне, «как мученики, попадут в рай», а агрессоры» просто сдохнут, даже раскаяться не успеют». После этого публицист Виктор Шендерович предлагал направить Путина на освидетельствование к психиаторам.

В послании Федеральному собранию 20 февраля Путин заявил, что Россия будет вынуждена ответить, если США начнут размещать в Европе ракеты средней и меньшей дальности после своего выхода из Договора о ликвидации такого вида оружия. В НАТО заявили, что слова президента «с угрозами взять на прицел союзников» неприемлемы.

 

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1:31    
у путина паранойя - все чудятся угрозы... вот лично мне никто с запада не угрожает поэтому считаю что страхи путина - следствие проблем со здоровьем... и наоборот - с экранов тв, из уст депутатов, "политологов" и пропагандонов, типа киселева звучат угрожающие призывы - "превратить в ядерную пыль" страны запада, и, опять же от него - "уничтожить центры управления" и т.д... а тут вот сумасшедшие певцы и такой же дирижер спели песенку в которой бомбят америку...

0:31    
Путин "бла,бла,бла, обещаю, сделаем,мы и ЕР - сила! Так 18 лнт балабольства и кривляний.

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