Дело Уткиной: Несостыковки и полицейские свидетели

В Куйбышевском районном суде 26 и 27 февраля прошли заседания по делу задержанной перед акцией «Марша материнского гнева» активистки Светланы Уткиной. Суд вызвал для дачи показаний свидетелей. Однако, явились не все, да и те, кто пришел, мало что помнили о событиях двухнедельной давности и во многом сомневались. Рассмотрение дела продолжится 13 марта. Уткина и её защитники надеются, что это будет последнее заседание.

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Светлану Уткину обвиняют в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения акции (ч.8 ст. 20.2 КоАП) во время флэш-моба 9 февраля на Невском проспекте. Однако, задержали её на следующий день непосредственно перед началом «Марша материнского гнева».

Суд несколько раз переносил заседания. Сначала для ознакомления защитников Уткиной – Анастасии Бураковой и Динара Идрисова – с материалами дела, а затем для вызова свидетелей. Всего решили пригласить пятерых свидетелей – представителей правоохранительных органов. В суд 26 февраля пришли трое, но одному из них пришлось отлучиться для дачи показаний в Следственном комитете. На 27 число вызвали неявившихся и ещё одного нового свидетеля – опять пришли не все.

На следующее заседание – 13 марта – защита попросила вызвать как свидетеля начальника 28 отдела полиции. Идрисов в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что начальников отделов в суд не вызывали очень давно. Допрос на следующем суде будет интересным, считает защитник.

Непомнящие свидетели

Одним из свидетелей 26 февраля выступил начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД Евгений Федоренко, который доставил материалы дела из прокуратуры в Куйбышевский районный суд. По его словам, на самой акции 9 февраля он не был, не знаком лично с Уткиной и не имеет отношения к производству дела.

Именно это защиту и заинтересовало - не имея к производству дела никакого отношения, подполковник полиции отвез документы из прокуратуры в суд. На соответствующий вопрос Идрисова сотрудник полиции заявил, что у него на это было поручение от руководства.

Защита указала на то, что в привезенных Федоренко в суд материалах оказались документы, которые не указаны в описи. Подполковник заявил, что ему ничего не известно об этих документах.

- Может техническая ошибка, может не всё указали в описи. Тут возможны разные варианты, - уточнил полицейский.

Также он заявил, что материалы могли не поместиться в описи, сам же он ничего в папку не вкладывал.

Кроме Федоренко на суд пришла помощник оперативного дежурного 28 отдела полиции Алена Мурахтанова, которая составила документ о задержании Уткиной 10 февраля. У нее защитники постарались выяснить, на каком основании помощник решила оставить активистку в отделении на двое суток. Мурахтанова рассказала, что протокол составляла она, но решение о задержании не принимала – это было указание Центра по исполнению административного законодательства (ЦИАЗ). Но кто и как именно эти указания дал, Мурахтанова вспомнить не смогла.

В этом усомнился и судья. Он отметил, что в показаниях свидетельницы есть противоречия.

- Как же тогда? Вы составили протокол, а решение приняли не вы, - спросил судья.

- Протокол составлен от моего имени, - отметила помощник оперативного дежурного.

- Соответственно, задержали в инициативном порядке вы?

- Получается так.

- А решение-то кем принято тогда, получается?

- Мной… - согласилась Мурахтанова.

По ее словам, Уткина была оставлена в отделение для дальнейшего разбирательства и производства дела. При этом, когда материалы были собраны, активистка ещё оставалась в отделении. Почему так произошло, Мурахтанова не знает. Она заявила, что ей никто не сообщил о составлении протокола об административном правонарушении и что Уткину можно отпустить.

После заседания 26 февраля Анастасия Буракова поделилась с ЗАКС.Ру своими надеждами. Она сообщила, что вызов полицейских в качестве свидетелей поможет подтвердить обнаруженные в деле нестыковки.

На этом защита и сосредоточилась 27 февраля. Например, долго длился опрос старшего инспектора (известного в активистской среде как «господин полицейский») Руслана Сентемова, участвовавшего в задержании активистов 9 февраля. В своем рапорте он написал, что акция длилась 5-10 минут. Также он отметил, что предупредил участников акции о возможном задержании. Эту информацию Сентемов подтвердил в суде. Он не изменил показания и после просмотра в суде видеозаписи с акции 9 февраля. Присутствующие в зале решили сосчитать, сколько продлилась акция. Их подсчет по хронометражу видео определил - 23 секунды. Кроме того, присутствующие отметили, что на видеозаписи не слышны никакие призывы полиции покинуть проезжую часть и прекратить акцию.

Резонансная статья

В среду, 27 февраля, защитники Уткиной также решили выяснить детали производства дела у проводившей его старшей участковой уполномоченной Юлии Овсянниковой. Она по мере возможности поясняла свои действия, периодически отмечая, что она чего-то не помнит, чего-то не знает и может что-то сделать не так – «я являюсь человеком, мне свойственно совершать ошибки».

Кроме того, Овсянникова переложила на начальника 28 отдела ответственность за содержание Уткиной в отделении в течение двух суток. Судья решил прояснить этот момент.

- Решение об административном задержании принимает лицо, которое составляет протокол об административном задержании, или начальник отдела полиции? – уточнил судья.

- Видимо, решение должно принимать лицо, которое составляет административный протокол, - сказала старшая участковая уполномоченная.

- А в данном случае, почему начальник отдела полиции принимал в этом участие?

- Это резонансные статьи, во-первых… - ответила Овсянникова и пояснила, что материалы по публичным мероприятиям находятся на контроле у полиции.

Решение принято?

Уткина уверена, что судья уже давно принял решение по её делу, а опросы свидетелей проходят "для вида". В разговоре с ЗАКС.Ру активистка сказала, что выступления свидетелей её позиции не слишком помогают.

С Уткиной не совсем согласен Динар Идрисов. По его мнению, активистка может быть признана виновной. Однако, судья вынесет мягкое решение по делу, уверен защитник.

- Я думаю, что будут назначены либо обязательные работы, либо штраф ниже нижнего. В принципе судья может применить мнение Конституционного суда и по 8 части дать не 150 тысяч минимальные, а те же 5 тысяч рублей, - предположил Идрисов.

Подпитывать свои «иллюзии» старается и следящий за процессом участник «Группы помощи задержанным» Сергей Терехов. Он отметил, что в каждом аналогичном деле старается найти полицейского-свидетеля, который скажет правду, или честного судью. Пока он этого не встретил, сообщил Терехов.

Отметим, на Невском проспекте 9 февраля сотрудники полиции смогли задержать четырех человек, которые участвовали в акции вместе с Уткиной. Это активисты движения «Весна» Владимир Казаченко, Александр Ильинов, Валентин Хорошенин и Кирилл Матвеев. Их доставили в отделении полиции, но в тот же вечер отпустили. Их дела также продолжают рассматриваться в суде.

София Саттарова