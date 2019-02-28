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Новости

9:27

В Конгресс США внесли предложение о санкциях для всех причастных к убийству Немцова

Руководитель комитета по международным делам Палаты представителей США, демократ Эллиот Энгель и сенатор от Республиканской партии Майкл Маккол внесли на рассмотрение Конгресса резолюцию о санкциях в отношении лиц, причастных к убийству Бориса Немцова.

Авторы документа полагают, что американская сторона должна инициировать международное расследование гибели политика и незамедлительно ввести ограничения для всех россиян, причастных к делу.

"Конгресс США требует справедливости во имя Немцова. Мы продолжим добиваться честного расследования убийства и мы требуем от администрации Дональда Трампа ввести строгие санкции в отношении причастных к гибели политика людей", - следует из сообщения, опубликованного на сайте Палаты представителей.

Отметим, инициатива носит лишь рекомендательный характер.

Борис Немцов был в упор расстрелян киллерами на Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года. Пятеро предполагаемых исполнителей вскоре после этого были задержаны и позднее арестованы. Шестого участника убийства застрелили во время задержания. Заказчик преступления не найден до сих пор.

Добавим, не так давно в Петербурге прошел согласованный властями марш памяти Немцова. О том, как это было, читайте в материале ЗАКС.Ру.

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10:49   Игорь  
За Линкольна санкции вводит Госдума,
Чуть позже за Гарфилда тоже введет,
Убийство Мак-Кинли оплатят натурой,
А с Кеннеди Дума пока подождет.
И это мы Кинга еще не включили,
Его конгрессмены ведь лично убили.

9:42    
США своих агентов не забывают...Теперь они категорически требуют от прозападной оппозиции России сделать Немцова фетишем-флагом в подрывной работе по уничтожению России...Старые технологии и приёмы в подрыве стабильности, но они работают только тогда, когда действующая власть совершенно не противодействует перевороту, бунту, мятежу! Горбачёв даже активно потворствовал прозападной "пятой колонне", а вот Асад, Мадуро вошли в клинч противостояния с США, их агентурой и держатся, несмотря на всё могущество Штатов, чем напоминают героев Брестской крепости в отчаянно-критической ситуации Великой Отечественной войны...

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