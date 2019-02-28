В Конгресс США внесли предложение о санкциях для всех причастных к убийству Немцова

Руководитель комитета по международным делам Палаты представителей США, демократ Эллиот Энгель и сенатор от Республиканской партии Майкл Маккол внесли на рассмотрение Конгресса резолюцию о санкциях в отношении лиц, причастных к убийству Бориса Немцова.

Авторы документа полагают, что американская сторона должна инициировать международное расследование гибели политика и незамедлительно ввести ограничения для всех россиян, причастных к делу.

"Конгресс США требует справедливости во имя Немцова. Мы продолжим добиваться честного расследования убийства и мы требуем от администрации Дональда Трампа ввести строгие санкции в отношении причастных к гибели политика людей", - следует из сообщения, опубликованного на сайте Палаты представителей.

Отметим, инициатива носит лишь рекомендательный характер.

Борис Немцов был в упор расстрелян киллерами на Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года. Пятеро предполагаемых исполнителей вскоре после этого были задержаны и позднее арестованы. Шестого участника убийства застрелили во время задержания. Заказчик преступления не найден до сих пор.

Добавим, не так давно в Петербурге прошел согласованный властями марш памяти Немцова. О том, как это было, читайте в материале ЗАКС.Ру.