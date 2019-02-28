Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына оказалась бесплодной

Встретившись во второй раз во вьетнамском Ханое, американский лидер Дональд Трамп и его северокорейский коллега Ким Чен Ын не смогли прийти к обоюдовыгодному консенсусу в вопросе по полному ядерному разоружению КНДР, известила CNN пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Однако, добавила она, рандеву было конструктивным.

Лидеры двух стран покинули отель, где происходила их встреча, раньше, чем планировалось. Финальный рабочий обед Трампа и его визави был отменен. Вместе с тем, коллеги намерены продолжить диалог в будущем.

Ожидалось, что по итогам переговоров будет подписано двустороннее соглашение, однако этого не произошло.

Второй саммит руководителей США и Северной Кореи прошел 27-28 февраля в столице Вьетнама.

Добавим, 12 июня Трамп и Ким повстречались впервые в мировой истории взаимоотношения двух стран. Тогда Ким назвал происходящее "прелюдией к миру". По итогам бесед и сытного обеда лидеры двух государств подписали документ. Содержание пакта не разглашалось, однако источник CNN поделился, что на бумаге был зафиксирован прогресс по ядерному разоружению КНДР.