СР выступает за исключение из квитанций оплаты радиоточки и аналогового ТВ

Депутаты, представляющие фракцию "Справедливой России" в петербургском парламенте, подготовили законопроект, предполагающий внесение изменений в Жилищный кодекс. Они предлагают убрать из списка услуг, за которые ежемесячно платят по квитанции петербуржцы, такие два пункта, как оплата радиоточки и аналогового телевидения. Справедливороссы полагают, что и тем, и другим благом цивилизации люди пользуются все меньше и меньше и в большинстве своем пребывают в неведении, каким образом можно от этих ненужных расходов избавиться.

"Мы считаем, что заставлять людей платить за услуги, которые им не нужны, несправедливо. Необходимо оставить в общих квитанциях платежи, только непосредственно связанные с жилым помещением и коммунальными услугами, а немногим пользователям аналогового телесигнала и радиоточек выставлять за них отдельные счета", - приводит партийная пресс-служба слова депутата Алексея Ковалева.

Политик убежден, что наступила эпоха безоговорочно победившего интернета и что трудно с этим пытаться спорить.

По подсчетам эсеров, на избыточные, с их точки зрения, удовольствия в виде стационарного радиоприемника и аналогового телевидения в год у петербуржцев уходит 3606 рубля.

Законопроект в настоящий момент анализирует юридическое управление ЗакСа.

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