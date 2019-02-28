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Новости

11:27

Житель Приморского района пожаловался Беглову на "переход смерти" на Туристской

Петербуржец Владимир Королев, проживающий в Приморском районе, на встрече с врио градоначальника Александром Бегловым посетовал на то, что проблемный "переход смерти" на Туристской улице заброшен, не благоустроен и по сей день представляет угрозу пешеходам.

Жители района не первый год просят построить под рельсами подземный переход. В 2017 году на участке дороги в створе Туристской улицы погибло семь человек. 

Как передает "Петербургский дневник", Королев отметил, что и сейчас дорога через пути представляет максимальную опасность, так как на ней за прошедшие дни зимы наросла ледяная глыба.

В беседу Королева с Бегловым вмешался глава Приморского района Николай Цед, сообщивший, что переход был частично благоустроен за счет частного финансирования, а люди, которые перебегали пути, в своей гибели виноваты сами, так как нарушали предписания правил безопасности дорожного движения. 

Переход, продолжил Цед, появится на проблемном месте вместе с началом строительства метро "Туристская" - то есть, не раньше 2020 года. Озвученные сроки не устроили Королева, однако районный глава диспут прервал, пригласив мужчину подискутировать к себе в рабочий кабинет.

В свою очередь Беглов рекомендовал Цеду сделать Королева своим советником на общественных началах.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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12:07    
Цед вообще проблем не видит. У него даже незаконной торговли якобы и нет.

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