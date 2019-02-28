Единороссы хотят поднять штрафы за нелегальную наружную рекламу

Депутаты-единороссы из петербургского парламента Александр Тетердинко и Павел Зеленков находят недостаточным минимальный порог штрафов, который установлен для незаконной уличной рекламы, и считают целесообразным его поднять - с учетом того, что такого рода рекламы и объявлений становится все больше.

"Чаще всего за самовольное размещение рекламы наказывают физических лиц – непосредственных расклейщиков объявлений. До недавнего времени они и вовсе могли отделаться предупреждением. Сейчас им грозят штрафы от 1 до 5 тысяч рублей, и в большинстве случаев, как показывает практика, при назначении наказания провинившихся жалеют и назначают его минимальный размер. Такие штрафы никого не пугают", - приводит слова Тетердинко его пресс-служба.

Единороссы хотят поднять именно нижний порог денежного взыскания за эту провинность до трех тысяч рублей, поскольку действующее федеральное законодательство не позволяет поднять максимальный. Должностных лиц они предлагают штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, юридических - от 70 до 100 тысяч. Законопроект уже внесен в ЗакС.

Отметим, что к разряду несанкционированной рекламы относятся не только плакаты, афиши и объявления, расположенные без согласования с городом, но и всевозможные надписи и рисунки в неположенных местах.

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