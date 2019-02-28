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Новости

11:50

В России предложили ввести наказание за порицание судей

Руководитель Совета судей РФ Виктор Момотов полагает, что в России необходимо ввести ответственность за "скандализацию" правосудия, передает "Интерфакс"

Прецедентом, по мнению Момотова, может стать общественное порицание судебного процесса, а также давление либо публичное принижение авторитета судьи. 

"Очевидно, назрела необходимость поставить на общественное обсуждение вопрос введения ответственности за „скандализацию“ правосудия. Мы готовы подключиться к этой дискуссии, в том числе в рамках рассматриваемых сегодня законодательных инициатив, связанных с установлением ответственности за неуважение к институтам власти", - известил инициатор предложения.

"Беспорядочная и необоснованная критика, подрывающая доверие общественности к процессу отправления правосудия", должны быть пресечены и наказуемы, уверен начальник Совета судей. В качестве примера он привет Европу, где за данное деяние предусмотрена не только штрафная санкция, но и тюремные сроки.

Судьи в современной России, подытожил Момотов, беззащитный перед лицом общества и "лжи, распространяемой недобросовестными СМИ".

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13:58   Таиров Фахратдин   tfs-58@mail.ru
Владимир Путин - судьям: "Тем, кому какие-либо иные интересы мешают соблюдать требования действующего законодательства, кодексы судейской этики, стоит, конечно, поискать другое место применения своих знаний и сил!"
А некоторые охамевшие от безнаказанности "инвестиционно привлекательные" хамы в мантиях делают вид, что их это не касается. Видимо забыв, что кормчий может и огреть веслом или чем-то тяжёлым...
В.Путин: "Государство держит в руках дубину, которой бьёт всего один раз. Но по голове!"

12:57    
Мой личный опыт участия в судебных процессах подорвал всякое уважение к институту судебной власти и к конкретным её представителям. И это уважение не появится, если ввести очередной запрет на критику.

12:53    
А не берите взяток и судить будете по закону...

12:15    
12-02
Правильно. Очередное хамство чиновника. Совсем нюх потеряли. И ведь уже воткрытую вылезают с такими коррупционными антинародными идеями!
Для "оскорблённых" есть достаточно юридических инструментов, чтобы привлечь действительно виновного. Нет им ещё подавай возможность карать даже за "умысел косого взгляда". Оборзели и охамели.

12:02   Сергей Леонидович  
Ну конечно, это же проще, чем бороться с коррупцией в органах правосудия, искоренять хамство среди судей, прекратить "телефонное право", воспитывать судей, чтобы они не садились пьяными за руль и вели себя достойно. А так раз - очередной запретительный закон выпустили и своди потом счёты с обидчиками. Не там господин Момотов видит причину скандалов с судьями. Скандалы это следствие, а причина в выше перечисленных претензиях к данной группе неприкасаемых.

12:02    
Кто Свободу слова задушить хочет тот - козло [цензура]мот противный.

12:01    
Прежде всего, должна быть эффективная система наказания судей за неправосудные решения и нарушения закона. Пока, им всё сходит с рук, пока действуют в интересах вертикали власти.

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