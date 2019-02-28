В России предложили ввести наказание за порицание судей

Руководитель Совета судей РФ Виктор Момотов полагает, что в России необходимо ввести ответственность за "скандализацию" правосудия, передает "Интерфакс".

Прецедентом, по мнению Момотова, может стать общественное порицание судебного процесса, а также давление либо публичное принижение авторитета судьи.

"Очевидно, назрела необходимость поставить на общественное обсуждение вопрос введения ответственности за „скандализацию“ правосудия. Мы готовы подключиться к этой дискуссии, в том числе в рамках рассматриваемых сегодня законодательных инициатив, связанных с установлением ответственности за неуважение к институтам власти", - известил инициатор предложения.

"Беспорядочная и необоснованная критика, подрывающая доверие общественности к процессу отправления правосудия", должны быть пресечены и наказуемы, уверен начальник Совета судей. В качестве примера он привет Европу, где за данное деяние предусмотрена не только штрафная санкция, но и тюремные сроки.

Судьи в современной России, подытожил Момотов, беззащитный перед лицом общества и "лжи, распространяемой недобросовестными СМИ".