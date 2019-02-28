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Новости

12:18

Миронов считает, что пора прекратить экспорт древесины

Лидер справедливороссов Сергей Миронов считает, что настало время для временного запрета на вывоз из страны древесины, и подготовил соответствующую законодательную инициативу, передает его пресс-служба. Основанием для такого желания служат накопившиеся, по его убеждению, проблемы в лесной отрасли. Он наблюдает парадокс: зачастую Россия закупает мебель, сделанную из ею же выращенных деревьев - "например, мебель из Китая, на который приходится до 65% нашего экспорта древесины"

Кроме того, по имеющимся у Миронова сведениям, волнующая его промышленная сфера до крайности криминализована: его подсчеты гласят, что незаконно вырубается до трети леса, идущего на переработку. Ущерб от этой теневой деятельности достигает 100 млрд рублей в год.

"Из-за всех этих системных проблем вклад лесного хозяйства в экономику в последние годы не превышает 1,7 процента ВВП. Это мизерный уровень для страны, обладающей такими большими запасами леса", - подчеркнул главный справедливоросс.

Законопроект думского депутата вводит запрет на вывоз древесины до 2035-го года.

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15:00    
14-35
Полностью согласен. Пусть останется нашим внукам.

14:36    
Ещё от Миронова нужен законопроект об утверждении таблицы умножения. 100 лет назад Ульянов-Ленин писал о превращении страны, вывозящей сырьё, в придаток. Миронов и остальные учили это в институтах. Все власти твердят об этом. И каков результат ?

14:35    
еще на ГАЗ И НЕФТЬ - пущай все останется внукам МИРОНОВА

13:49    
13:03 А Миронов этот законопроект и предложил, только потому, что твёрдо знает - не пройдёт.

13:16    
12.51.
Вы Зингеровичей вспомнили? Так они уже за рубежами, живут припеваючи от доходов за вырубленный и проданный на экспорт лес. Журнал Форбс об этом упоминал.

13:03    
12-51
Вероятнее всего - зарубят. А жаль. Посмотрим...

12:51    
А как же братья-миллиардеры, друзья премьер -министра?  Зарубят закон!

12:48    
И не только древесины, а любого сырья. Надо экспортировать товары производства и создавать рабочие места для своих граждан.
А то получается, что Россию превратили в аграрно-сырьевой придаток и рынок сбыта товаров, произведённых за рубежом из нашего же сырья. Надо сохранить полезные ископаемые, нефть, газ, лес для будущих поколений россиян. А заграница пусть покупает наши товары за валюту или выживает самостоятельно как может без нашей "гуманитарной" помощи в виде дешёвого сырья.

12:29    
Вот это правильно. Давно пора прижать воров и заставить их сажать лес, а не рубить.

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