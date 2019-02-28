Миронов считает, что пора прекратить экспорт древесины

Лидер справедливороссов Сергей Миронов считает, что настало время для временного запрета на вывоз из страны древесины, и подготовил соответствующую законодательную инициативу, передает его пресс-служба. Основанием для такого желания служат накопившиеся, по его убеждению, проблемы в лесной отрасли. Он наблюдает парадокс: зачастую Россия закупает мебель, сделанную из ею же выращенных деревьев - "например, мебель из Китая, на который приходится до 65% нашего экспорта древесины"

Кроме того, по имеющимся у Миронова сведениям, волнующая его промышленная сфера до крайности криминализована: его подсчеты гласят, что незаконно вырубается до трети леса, идущего на переработку. Ущерб от этой теневой деятельности достигает 100 млрд рублей в год.

"Из-за всех этих системных проблем вклад лесного хозяйства в экономику в последние годы не превышает 1,7 процента ВВП. Это мизерный уровень для страны, обладающей такими большими запасами леса", - подчеркнул главный справедливоросс.

Законопроект думского депутата вводит запрет на вывоз древесины до 2035-го года.