Силовики нагрянули с обыском в Дом офицеров на Литейном

Сотрудники Военно-следственного управления ЗВО, ФСБ, а также представители отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД обыскивают Дом офицеров, расположенный на Литейном проспекте, 20, извещает "Фонтанка".

По сведениям издания, следственные мероприятия проходят в рамках возбужденного уголовного дела о превышении должностных полномочий и мошенничестве. Отмечается, что обыски проходят также у главы учреждения Натальи Богатыревой, однако, когда "Фонтанка" попыталась выяснить у неё, в курсе ли она происходящих событий, руководитель Дома офицеров заявила, что не понимает о чем речь.

В материалах дела речь идет о незаконной сдаче помещений здания в аренду и о хищении бюджетных средств на сумму 10 млн рублей.

Богатырева стала главой Дома офицеров в 2011 году. Является лауреатом премии "Женщина года -2018" в номинации "Вооруженные Силы и правоохранительная деятельность".