Парк героев-пожарных расширят

В собственность Петербурга окончательно перешли 19 гектаров земли по адресу Софийская, 71 из собственности федеральной, сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений. Неофициальный топоним этой местности - бывшие "антенные поля".

В планах Смольного использовать ставшую подведомственной территорию для создания современного бизнес-квартала. Также утверждается, что часть новых гектаров станет продолжением соседней зеленой зоны, известной как парк Героев-пожарных и простирающейся вдоль улицы Димитрова. Парк собираются расширить, создав в нем некое рекреационное пространство.

В планах городского правительства - продолжить юридическую и дипломатическую практику присвоения земельных участков, по той или иной причине находящихся в федеральной собственности.