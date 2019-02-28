Оксана Дмитриева: Я готова участвовать в выборах губернатора Петербурга

Глава фракции Партия роста в петербургском Заксобрании Оксана Дмитриева выступила с окончательным заявлением о своем участии в выборах: по словам политика, она собирается побороться за кресло градоначальника Северной столицы. О своем намерении парламентарий сообщила в пресс-релизе.

"Я готова участвовать в выборах губернатора Петербурга, готова к честной конкурентной борьбе. У меня есть уверенность, что в случае победы, я смогу эффективно руководить таким крупным мегаполисом, как Петербург, даже в том чрезвычайно сложном состоянии, в котором город сейчас оказался. Партия роста готова выдвинуть и поддержать на выборах губернатора только мою кандидатуру, ни в какие поддавки с целью выдвижения удобного власти спарринг-партнера Партия роста играть не будет", - манифестирует Дмитриева.

Однако, указывает депутат, изначально ей, как и остальным оппозиционным кандидатам, предстоит преодолеть муниципальный фильтр.

Напомним, выборы нового главы Петербурга пройдут в сентябре 2019 года пройдут одновременно с выборами в городские муниципалитеты. О своих губернаторских амбициях заявили депутат Борис Вишневский, лидер "Красивого Петербурга" Красимир Врански, представитель "Коммунистов России" Михаил Машковцев, московский журналист Максим Шевченко. Врио градоначальника Александр Беглов уклонялся от вопросов о намерении участвовать в электоральном событии, но, тем не менее, внес на рассмотрение ЗакСа законопроект, позволяющий избираться самовыдвиженцам.

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