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Новости

13:21

Оксана Дмитриева: Я готова участвовать в выборах губернатора Петербурга

Глава фракции Партия роста в петербургском Заксобрании Оксана Дмитриева выступила с окончательным заявлением о своем участии в выборах: по словам политика, она собирается побороться за кресло градоначальника Северной столицы. О своем намерении парламентарий сообщила в пресс-релизе.

"Я готова участвовать в выборах губернатора Петербурга, готова к честной конкурентной борьбе. У меня есть уверенность, что в случае победы, я смогу эффективно руководить таким крупным мегаполисом, как Петербург, даже в том чрезвычайно сложном состоянии, в котором город сейчас оказался. Партия роста готова выдвинуть и поддержать на выборах губернатора только мою кандидатуру, ни в какие поддавки с целью выдвижения удобного власти спарринг-партнера Партия роста играть не будет", - манифестирует Дмитриева.

Однако, указывает депутат,  изначально ей, как и остальным оппозиционным кандидатам, предстоит преодолеть муниципальный фильтр.

Напомним, выборы нового главы Петербурга пройдут в сентябре 2019 года пройдут одновременно с выборами в городские муниципалитеты. О своих губернаторских амбициях заявили депутат Борис Вишневский, лидер "Красивого Петербурга" Красимир Врански, представитель "Коммунистов России" Михаил Машковцев, московский журналист Максим Шевченко. Врио градоначальника Александр Беглов уклонялся от вопросов о намерении участвовать в электоральном событии, но, тем не менее, внес на рассмотрение ЗакСа законопроект, позволяющий избираться самовыдвиженцам.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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17:45    
За Дмитриеву проголосую.
За Брехлова, однозначно, - нет!

16:47    
13-35 иди и участвуй в выборах губернатора. Тогда и паперасты, в твоём, лице, станут участниками в губернаторы.

16:43    
16.15 Оксана, перелогинься

16:15   Бордунов  
13:35, 14:09 "Отец — Генрих Шоломович Розенберг (1925—2007) — учёный-судомеханик, окончил Макаровское училище, создатель советских газотурбинных установок, вплоть до своей смерти работал в Институте морского флота. Имел звание заслуженного изобретателя Российской Федерации. Дед — Шолом Иосифович Розенберг (1887—1942) был награждён Георгиевским крестом за храбрость в Первую мировую войну, погиб во время блокады Ленинграда. Мать — Наталья Ефимовна Дмитриева (1931 г.р.) — кандидат экономических наук, выпускница Ленинградского института водного транспорта, ученица Леонида Канторовича, впоследствии нобелевского лауреата."
А ты, свинья ё....я (13:35, 14:09), чем известна, кроме высеров?

16:10    
13:35, 14:09 Ты тут один, психопат, и "будоражишься".

15:30    
Поддержим Оксану Генриховну! Наш губернатор!

14:09    
Порядком надоедает наглое будоражение населения жидятами.

13:35    
Старуха Розенберг, Кролик, Резник, Собчак,  Вральски - такое впечатление, что выбирают мэра Иерусалима, а не губернатора Петербурга.

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