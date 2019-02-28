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Новости

14:51

Смольный готов потратить на продление Варшавской улицы 573 млн рублей

Подведомственная Смольному Дирекция транспортного строительства разместила на портале госзакупок тендер на продление Варшавской улицы от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской улицы, передает "Фонтанка". Стоимость лота - 573,6 млн рублей.

Пролонгировать участок дороги планируют на 1,5 км, известили в КРТИ. Согласно техзаданию, ширина нового четырехполосного отрезка дорожного полотна должна быть 15 метров. Работы необходимо завершить до 20 октября 2021 года.

Вместе с тем, в обязанности подрядчика входит прокладка всех инженерных сетей на участке, а также установка дорожных знаков, черчение разметки, благоустройство территории.

Напомним, стоимость строительства полуторакилометрового отрезка дороги заметно возросла благодаря внесенной лично врио градоначальника Александром Бегловым поправке.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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