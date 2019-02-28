УФАС разрешило спор за патент, использовавшийся при строительстве метро

Петербургские антимонопольщики нашли безосновательными претензии ООО "Инженерное бюро Юркевича", обвинившего "Ленметрогипротранс" в использовании своего патента при проектировании станций подземки "Дунайская", "Новокрестовская" и "Беговая", о чем говорится на сайте надзорного ведомства.

Заявитель утверждал, что без его ведома и согласия в проекте было задействовано следующее запатентованное изобретение: "буровая железобетонная колонна и способ ее возведения". Его якобы опробовали при строительстве станций московского метро еще в 2003-м году.

Однако, изучив вопрос, петербургское УФАС пришло к выводу, что закон о конкуренции никоим образом не был нарушен, поскольку "Ленметрогипротранс" использовал только свои зарегистрированные патенты.

За отсутствием доказательств "антимонопольное" дело закрыли.