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Новости

15:51

Псковская область нуждается в 1 млрд рублей для переработки отходов

Комплекс предприятий, призванных обезвреживать и утилизировать различные отходы (так называемый экотехнопарк), который требуется Псковской области, обойдется в 1 млрд рублей, передает ТАСС. Планируется, что на эти деньги экотехнопарков появится два, однако самих денег в регионе на эти цели не имеется, поэтому вместо ранее объявленного дедлайна, датируемого 2021-м годом, сроки строительства теперь не уточняются.

"Мы понимаем, построить такие сложные дорогостоящие объекты весьма непросто, и в ближайшее время мы не сможем такие серьезные средства выделить", - признался председатель госкомитета региона по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Грахов.

Местные чиновники, с его слов, уповают на помощь из федерального центра в рамках государственной программы "Экология".

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16:41    
Правильно! Авоська, бумага и стекло дают меньше отходов и мусора.

16:02    
Может нужно меньше производить отходов: упаковки, пластиковых бутылок, пакетов и прочего дерьма?
А то в магазин идёшь и вместо продуктов платишь за упаковку, а потом ещё и за её утилизацию.

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