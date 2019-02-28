В пресс-службе Левина рассказали, новости каких СМИ не будут считаться "фейковыми"

СМИ, которые, по решению Роскомнадзора "не являются просто сайтом" - то есть, имеют под собой "твердую" базу в виде, например, печатного издания - не будут считаться нарушителями законопроекта о распространении "фейковых" новостей, поделились в "МБХ Медиа" в пресс-службе главы комитета Госдумы по информполитике Леонида Левина.

"Речь идет о СМИ, которые находятся внутри „Закона о СМИ“. То есть те СМИ, которые Роскомназор не воспринимает просто как сайт - доинтернетные СМИ", - известил представитель парламентария.

Накануне Левин внес ряд поправок к инициативе о недостоверных новостях, предложив давать "право на ошибку" официально зарегистрированным сетевым СМИ, а также вывести "традиционные медиа" из-под действия закона.

В качестве еще одной меры "послабления" депутат предложил уведомлять ресурсы, опубликовавшие ложную инфорацию, о том, что у них есть сутки на удаление "фейковой" информации. Только после Роскомнадзор должен будет заблокировать издание.

Напомним, законопроекты об оскорблении власти в интернете и штрафах за публикацию ложных новостей на рассмотрение Госдумы внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. В случае их принятия за распространение "фейк-ньюс" в СМИ и интернете могут грозить штрафы, а за "явное неуважение к обществу, государству, госсимволам" России и органам власти – штраф либо арест до 15 суток.

В середине февраля штрафы за эти правонарушения предложили увеличить в 20 раз.