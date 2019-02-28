Вишневский спас дом на Бакунина, 31, от незаконного "омоложения"

Куйбышевский райсуд Петербурга удовлетворил иск депутата Заксобрания Бориса Вишневского и ещё пятерых заявителей к Росреестру: теперь зданию на проспекте Бакунина, 31, вернут правильную, историческую, дату постройки вместо незаконно исправленной.

Дом на Бакунина был построен ещё до революции, в 1860 году. Как отметил парламентарий у себя в Facebook, потенциальный застройщик территории, сознательно идя на преступление, посредством КГИОП и ряда других госучреждений в 2015 году заставил ФГБУ "Федеральная кадастровая палата" исправить запись о дате возведения здания с указанной на 1949-й. Изначально комитет направил письмо с требованием обновить год в ГУП "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости", откуда документ был перенаправлен в кадастровую палату. В итоге, судом было установлено, что справка оказалась поддельной.

Вишневский также прочит прокуратуру проверить факт фальсификации исторической выписки.

О том, что дата постройки дома неожиданно "омолодилась" стало известно в мае 2018 года в преддверие градостроительного совета, на котором должен был обсуждаться проект нового здания, ради которого существующее строение планировалось снести.

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