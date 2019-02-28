Генерал Плугин назначен главой петербургской полиции

Владимир Путин подписал указ о назначении москвича генерал-майора Романа Плугина руководителем ГУ МВД Петербурга и Ленинградской области. Соответствующий указ за номер 87 от 28 февраля опубликован на портале правовой информации.

С 2013 года 43-летний Плугин, уроженец Ставропольского края, занимал должность начальника Управления внутренних дел по Южному административному округу Москвы, а до этих пор был главой особого отдела спецопераций ГУСБ МВД России.

За время службы в органах был награжден медалями "За доблесть в службе" и "За боевое содружество".

До назначения Плугина, напомним, руководил петербургским полицейским главком Сергей Умнов, покинувший не так давно Северную столицу для того, чтобы трудиться в Москве на посту помощника министра внутренних дел.

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