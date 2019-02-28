Активисты собрались в защиту парка Академика Сахарова

В парке Академика Сахарова, расположенном в районе Пискаревки, собрались местные жители и городские активисты, продолжающие протестовать против предстоящей застройки территории. В народном сходе приняли участие движений "Красивый Петербург" и "Зеленая коалиция", о чем неравнодушные горожане сообщили ЗАКС.Ру.

Обсуждались проблемы и приводились аргументы, которые давно известны защитникам парка - подземные воды, вредность уплотнительной застройки в перенаселенном районе. Стало известно, к удивлению активистов, также то, что инициативная группа в близлежащем квартале просит перенести строительство спортивной школы в свой двор и что для нее это даже в некотором смысле подарок и нечто, способствующее модернизации.

Два спорткомплекса в парке имени Сахарова, что характерно, собирается возвести фонд дзюдо имени Анатолия Рахлина - в прошлом личного тренера президента Владимира Путина. Для того, чтобы в 2013-м году Владимир Путин мог спокойно почтить память тренера, не имея риска увидеть перед собой людей, перекрывался и "зачищался" центр Петербурга.