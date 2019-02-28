Невзоров дал Беглову ценные указания: Набил бы лопатой морды своим пиарщикам

Журналист Александр Невзоров решил максимально дистанцироваться от будущих выборов градоначальника Северной столицы, однако перед этим, по просьбе ведущих "Эха Москвы", позволил себе дать несколько ценных указаний нынешнему врио Александру Беглову.

Во-первых, уверен публицист, присланные Москвой пиарщики, возможно, сами того не желая, уже сформировали Беглову крайне отрицательный – и даже "идиотский" – образ.

Усилиями огромной армии московских пиарщиков создан почти совершенный образ абсолютного идиота. В ход пошло всё: дешевый театр, совершенно кретинские ролики, всё, что может разозлить, раздражить, раздраконить сумрачный ироничный, вольнодумный Питер — ничто не упущено и ничто не забыто, — Александр Невзоров о медиаобразе Александра Беглова

Невзоров признался, что знает Беглова порядка 20 лет, поэтому у человека, образ которого "нарисовали" пиарщики, нет ничего общего с "абсолютно адекватным оригиналом".

Главная проблема нынешнего главы Петербурга заключается, продолжил журналист, в том, что он абсолютно не умеет торговать собой, поэтому кремлевским "кутюрье" и удалось сделать из него "посмешище".

Если Беглов действительно собрался быть губернатором, то я бы рекомендовал Александру Дмитриевичу просто набить своим пиарщикам морды, причем можно этой же самой лопатой. Понятно, что доза снега была смертельной для Питера. Но Беглова он теперь будет преследовать и по ночам, и в любых пустынях, — Александр Невзоров

Ответствуя на вопрос, отчего же такой сознательный человек позволил так собой манипулировать, Невзоров заметил, что даже несмотря на сей факт, Белов всё же – "персонаж подневольный".

Напомним, выборы нового главы Петербурга пройдут в сентябре 2019 года пройдут одновременно с выборами в городские муниципалитеты. О своих губернаторских амбициях заявили депутаты ЗакСа Борис Вишневский и Оксана Дмитриева, лидер "Красивого Петербурга" Красимир Врански, представитель "Коммунистов России" Михаил Машковцев, московский журналист Максим Шевченко. Беглов уклонялся от вопросов о намерении участвовать в электоральном событии, но, тем не менее, внес на рассмотрение ЗакСа законопроект, позволяющий избираться самовыдвиженцам.

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