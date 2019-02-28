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Новости

18:53

Мария Баронова устроилась работать на канал Russia Today

Активная участница уличных протестов 2011-2012 годов, в прошлом сторонница Алексея Навального, Мария Баронова объявила о том, что начинает работать на "прокремлевском канале", ориентированном на русскоязычную аудиторию зарубежья. Известие об этом опубликовал РБК.

"Мне нравится делать проекты, за которые не стыдно и цель которых — делать мир вокруг себя лучше. Некоторое время назад ребята из RT предложили присоединиться к их новому проекту, социальной и благотворительной направленности. То есть предложили мне заняться тем, чем я занимаюсь последние восемь лет", - озвучила свое решение политическая активистка.

Кроме Навального, Баронова сотрудничала с "Открытой Россией", занимаясь правозащитой, а также принимала участие в предвыборной президентской кампании Ксении Собчак в 2017-2018 годах. Еще раньше, в 2012-2013 годах, она была фигурантом знаменитого "Болотного дела", касающегося массовых беспорядков в центре Москвы, но была оправдана.

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22:17    
поступила как в одной мудрости - бабочка порхала от цветка к цветку, а села там где постояла лошадь...

19:25    
КАКАЯ гадость

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