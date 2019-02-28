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Новости

19:09

В Саратове сжигали "санкционку", зачитывая ей приговор

В интернете получила распространение видеозапись, на которой некое должностное лицо, по всей видимости, имеющее отношение к Россельхознадзору, оглашает "приговор" найденной контрабандной партии санкционного сыра из Европы, после чего сжигает качественный продукт в специальной печи на фоне снежных завалов. Известно, что изъяли сыр после рейда, проведенного на территории одного из саратовских рынков.

Ритуалу сожжения предшествует богатый на канцеляризмы длинный юридический текст, прочитанный вслух со всей серьезностью.

Так называемые "антисанкции" в России вступили в силу летом 2015-го года. Продовольствие из стран, которые ввели и поддержали санкции в отношении России за силовое присоединение ею Крымского полуострова к себе, стали в массовом порядке сжигать и уничтожать. В обществе такая практика за все четыре прошедших года не снискала заметной поддержки и понимания.

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22:11    
чокнутые путинцы - отдали бы мне... они мозгами из средневековья, типа - инквизиторы... или массоны... и не поверю, что этот "поджигатель" не набрал предварительно себе мешок санкционки... ну, если только сам за ней ездит через границу с мешком... вот хрен поверю, что навка и песков своих детишек травят закупками фальсификата из "народного" магазина... уничтожать еду?.. - д[цензура]ы...

22:00   Дед Иван   РУСЬ
Сотый раз скажу: "Сжигать продукты - большой грех!"Только до поганых Е-дристов путинских - это никак не дойдёт! В стране полно бедных и безработных! Отдайте им антихристы, зажравшиеся!

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