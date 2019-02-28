В Московском районе появится новая улица Новую улицу, которая свяжет Дунайский проспект и так называемое южное полукольцо Октябрьской железной дороги, построят к лету 2020-го года, сообщает официальный сайт Смольного. Максимальная (начальная) "цена вопроса" составила 724,6 млн рублей. Длина новой четырехполосной улицы, которой присвоили название Среднерогатская, должна будет составить чуть менее полутора километров. Кроме того, в документацию, которая сопровождает разыгрываемый контракт, входит строительство двух внутриквартальных проездов, направленных в разные стороны и в проекте имеющих протяженность около одного километра каждый. Согласно техническому заданию, работы должны закончиться к 30 июня 2020-го года. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен