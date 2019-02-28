Дмитриева в игре: Депутат ЗакСа готова участвовать в губернаторских выборах

Лидер фракции Партия роста в Заксобрании Оксана Дмитриева 28 февраля 2019 года обратилась к властям, общественности и оппозиции. Она требует решения проблемы «муниципального фильтра» и допуска до губернаторских выборов сильнейшего кандидата от демократов. Таким кандидатом она считает себя.

фото: Михаил Масленников

Первая в рейтингах

Оксана Дмитриева написала обращение на тему губернаторских выборов в Петербурге и пресловутого «муниципального фильтра». У Партии роста, от которой она планирует баллотироваться в градоначальники, только два представителя в местных советах. Да и в целом мундепов-демократов очень мало. По итогам скандальных выборов 2014 года более двух третей мест в советах занимают представители «Единой России». При этом для регистрации кандидатом в губернаторы необходимо собрать не менее 10% подписей депутатов. Даже если «муниципальный барьер» снизят до 5%, пройти его невозможно без поддержки единороссов.

Дмитриева допускает, что такая поддержка будет оказана, но опасается, что в соперники кандидату от власти допустят не самого сильного политика. Депутат призывает демократическую общественность не поддерживать заведомо проигрышных кандидатов, а требовать зарегистрировать сильнейшего.

«Обсуждение и внедрение в общественное сознание таких тезисов как: «у оппозиции много кандидатов и все готовы участвовать»; «мы поддержим любого демократического кандидата, которому власть даст муниципальный фильтр, - Ксюшу Иванову, Васю Пупкина или клоуна из соседнего цирка»; «дайте хотя бы кому-нибудь, а мы поддержим того демократического кандидата, кто пройдет муниципальный фильтр», - вредны и опасны со всех точек зрения», - утверждает Дмитриева в своем заявлении.

Самым сильным кандидатом от оппозиции Дмитриева считает себя. По ее словам, на это указывают результаты соцопросов. Пока Петербургу не предоставили актуальных данных от крупных исследователей общественного мнения, например, ВЦИОМ. Но Дмитриева объяснила ЗАКС.Ру, что опиралась на данные результатов голосований в СМИ и в группах социальных сетей.

- Конечно, они не полностью отображают [настроения в обществе]. Но общая картина в них одинаковая, - добавила депутат из Партии роста.

Подобные опросы проводятся с осени прошлого года и Дмитриева в них, действительно, находится в числе фаворитов. Но часто противостоят ей наряду с реальными и экзотичные кандидаты. То в них включат позапрошлого губернатора Петербурга Валентину Матвиенко, то депутата ЗакСа Михаила Амосова, который уже заявил, что участие в выборах в его планы не входило. Постоянный участник таких опросов – Ксения Собчак, никогда не подтверждавшая слухи, что она будет выдвигаться в губернаторы.

Конечно, чем дальше, тем опросы будут ближе к реальности – о своих намерениях участвовать в избирательной гонке заявляют все новые граждане. Но Дмитриева уверена, что и в будущем более популярного в народе кандидата от оппозиции, чем она, появиться не может.

- Рейтинги вдруг не возникают, особенно в Петербурге перед губернаторскими выборами, — объяснила Дмитриева

Будучи бывшим федеральным министром и экс-депутатом Государственный думы, Дмитриева, действительно, наиболее опытный и сильный политик в лагере оппозиции Петербурга, считает доцент кафедры политической психологии СПБГУ Александр Конфисахор.

- Дмитриева работала на разных должностях, это человек уровня явно выше нашего ЗакСа. Если будет отмашка, и ей дадут подписи, то это будут очень интересные выборы, которые хоть как-то напомнят, какими должны быть реальные выборы. Будет столкновение различных людей, различных мировоззрений, различных видений будущего, - уверен политолог.

С октября все по-старому

Заявление Оксаны Дмитриевой – не только выражение ее публичной позиции по отношению к губернаторским выборам, но и напоминание, что она готова в этих выборах участвовать. О намерении своего выдвижения от Партии роста депутат заявила еще в октябре 2018 года. Ранее в ответ на вопросы журналистов о желании бороться за кресло главы города она только разводила руками и напоминала о «муниципальном фильтре». Из-за «муниципального барьера» Дмитриева, на тот момент депутат Госдумы от «Справедливой России», в 2014 году не была допущена и до прошлых губернаторских выборов. «Фильтр» тогда отсеял всех представителей демократического лагеря. Против Георгия Полтавченко вышли кандидаты-спойлеры.

В 2019 году мог бы состояться реванш, но ситуация с «муниципальным фильтром» еще больше усугубилась. Дмитриева поначалу предсказывала, что в сентябре горожане увидят борьбу кандидата от власти с несколькими «техническими кандидатами с суперотрицательным рейтингом». Но в октябре 2018 года ее отношение изменилось. Депутат объявила, что будет пытаться участвовать в борьбе за губернаторство. По словам Дмитриевой, на нее повлияли итоги выборов, прошедших в сентябре 2018 года, где кандидаты от оппозиции дали бой или даже победили единороссов.

- Голосование в регионах показало, что в некоторых случаях власть берет курс на честные, конкурентные выборы. Если этот курс дойдет до Петербурга и затронет «муниципальный фильтр», тогда появится реальная возможность участия в выборах, - объяснила Дмитриева ЗАКС.Ру свое решение выдвигаться в губернаторы.

Спустя четыре месяца, по утверждению Дмитриевой, ничего не изменилось. Ни в плане «муниципального барьера», ни в плане ее намерения с этим барьером бороться. Вновь заявить о своих амбициях, по словам депутата, ее заставили «злые языки», утверждающие, что она уже договорилась со Смольным и поэтому на выборы не пойдет.

- Сделать заявление меня побудили многочисленные спекуляции и слухи. Якобы меня уговаривали не выдвигаться, якобы меня склонили, и я согласилась на это. Абсолютно ничего не изменилось с октября прошлого года, - заверила Дмитриева.

Слухи об изменившихся планах Дмитриевой появились после того, как она поддержала кандидатуру «правой руки» Александра Беглова Любови Совершаевой на должность вице-губернатора Петербурга по внутренней политике. Единственным представителем фракции Партия роста, который не стал голосовать за это решение, был Максим Резник. Он не поддержал ни одного из претендентов, выдвинутых Бегловым.

Хотя в том вопросе его взгляды разошлись с позицией фракции, на губернаторских выборах и в борьбе за участие в них он готов всячески помогать Дмитриевой. Резник подчеркивает, что он намерен бороться и за допуск до участия в выборах и других демократов.

фото: Михаил Масленников

- Объективные данные показывают, что на выборах в ЗакС за Партию роста проголосовали 11%, за «Яблоко» - 10, за эсеров – 9%. Оксана Дмитриева, возглавлявшая список Партии роста, в этом смысле первая среди равных, - сообщил Резник ЗАКС.Ру - Но право есть у всех. Если у нас есть правило, то оно должно действовать и по отношению к тем, кто нам не нравится. Например, Собчак на президентских выборах получила 100 тысяч голосов петербуржцев. Вопрос нужно ставить системно. Демократический избиратель в нашем городе – второй по численности, по меньшей мере, после провластного. И этот избиратель поражен в правах. Мы, уж извините за сравнение, в политической черте оседлости находимся. Нам все время отказывают в праве на своего кандидата в губернаторы.

Депутат отметил, что он не откажет в поддержке другим оппонентам кандидату из Кремля, если Дмитриеву до выборов в итоге не допустят:

- Мне кажется, Оксана Генриховна не готова участвовать в кампании «За любого кроме Беглова», а я считаю, что это единственный выход. Если наше прошение о допуске нашего кандидата разорвали, мы можем утереться и прийти через пять лет либо сказать, что мы начинаем восстание, но в рамках закона. Восстание политическое. Мы должны будем заявить, что не можем смириться с кандидатом, который не допускает нашего. Иначе так будет всегда.

Сергей Еремеев

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