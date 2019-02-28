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Новости

20:06

Прокуратура нашла у голодающего Шестуна имущество на полмиллиарда рублей

Супруга бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, находящегося под следствием, сообщила "Эху Москвы" о том, что прокуратура нашла 92 земельных участка и 4 здания, которые считает собственностью фигуранта уголовного дела. Формально эта недвижимость, оценивающаяся в общей сложности в 425 млн рублей, записана на других людей.

"Сегодня на ютуб-канале было опубликовано обращение матери Шестуна к Владимиру Путину. Я предполагала, что за этим последует информационная атака", - сказала Юлия Шестун.

По ее словам, новейшая информация является ложью, а все имущество семьи задекларировано.

В отношении Шестуна возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при продаже земли в 2008 году. Сам он до сих пор настаивает на том, что был в отпуске во время переоформления и продажи земли и лично никаких "коррупционноемких" документов не подписывал.

Судебное преследование экс-чиновник связывает со своей деятельностью в ходе «мусорных» протестов в Подмосковье. Тогда Шестун занял сторону граждан, недовольных обилием опасных для здоровья мусорных свалок в регионе, вопреки общей чиновничьей поведенческой линии. Перед арестом он жаловался на угрозы, после ареста - на избиения в СИЗО. В знак протеста Шестун голодает уже три недели.

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