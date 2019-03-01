Ученики нескольких школ вынужденно прервали занятия в связи с новой волной эвакуаций

Сегодня, 1 марта, ученики уже более чем десяти школ в разных районах города вынуждены были экстренно прервать занятия в связи с новой волной эвакуации, известили в паблике "ДТП и ЧП Петербург".

На данный момент известно, о том, что занятия остановлены в учебных заведениях №№ 248, 277, 285, 375, 391, 394, 605, 504, 549, лицее № 369.

Несмотря на холод и метель, разразившиеся на улице в первый день весны, ученики вынужденно проводят на улицах по часу и более.

Петербург уже третью неделю подряд переживает вал угроз о заложенной взрывчатке. С февраля такого рода сообщения коснулись учреждений культуры и образования и десятков торговых центров. С 17 по 22 февраля эвакуации нарушили планы 46 тысяч петербуржцев. При этом угрозы поступали как телефонные, так и письменные, за подписями "Владимира Путина" ("Володи") либо "Барака Обамы".