Член Совфеда полагает, что будущие юристы и экономисты не должны учиться бесплатно

Глава комитета Совета Федераций по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов, посетивший открытие петербургского Международного форума труда, заявил, что, поскольку количество абитуриентов, поступающих на юрфак или экономический, значительно превышает спрос на эти профессии, можно было бы ввести платное обучение по этим направлениям.

"Количество юристов и экономистов в высших учебных заведениях не уменьшается, несмотря на то, что спрос на эти специальности за последние годы значительно снизился. Возможно, стоит задуматься над тем, чтобы перевести обучение этим профессиям на платную основу", - полагает чиновник.

На рынке труда, добавил Кутепов, более высокий спрос на обучающихся административному делу, транспорту и логистике.

Новость исправлена в 11:50. В ТАСС сообщили, что ошиблись со спикерами, высказавшими данную позицию.

Накануне, 28 февраля, в "Экспофоруме" открылся Международный форум труда. На мероприятие зарегистрировались более четырёх тысяч гостей, запланировано проведение более 400 переговоров по разным направлениям.

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