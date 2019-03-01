Правительство "проспонсирует" Крым на 50 млрд рублей

Правительство России приняло решение увеличить финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) развития республики Крым и города Севастополя ещё на 50 млрд рублей, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление заместителя министра экономразвития Сергея Назарова.

ФЦП по Крыму была принята в августе 2014 года. В проект постоянно вносились корректировки. Последний раз это было в 2018 году: в программу внесли изменения вплоть до 2022 года, увеличив расходы на республику на почти 5% (с 41 млрд рублей до 877 млрд рублей). Таким образом, после нынешней поправки траты на Крым могут вырасти примерно на 5,7% - до 928 млрд рублей.

"Дополнительные объекты будут включены в программу, количество [таких объектов] - это предмет обсуждения с Крымом и Севастополем", - уточил Назаров.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума. На нем 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за его вхождение в состав РФ. Украина, как и многие западные страны, отказалась считать Крым российским и считает его своей временно оккупированной территорией.