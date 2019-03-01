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Новости

11:17

В ЗакСе создадут рабочую группу по вопросу “веселящего газа”

Депутаты Заксобрания Петербурга намерены бороться с шариками “веселящего газа”. На заседании комитета по законодательству 1 марта парламентарии решили создать рабочую группу под руководством единоросса Сергея Соловьева.

В рабочую группу также пригласят представителей МВД, Следственного комитета, прокуратуры и Смольного.

По словам председателя комитета по вопросам законодательству единоросса Дениса Четырбок, поднять эту проблему парламентариев побудила недавняя трагедия на Невском проспекте. 

Напомним, в конце февраля водитель внедорожника на высокой скорости выехал на тротуар и сбил двух пешеходов. Двое пострадавших скончались. Как передало издание “Фонтанка”, впоследствии на медосвидетельствовании водитель признался, что перед поездкой подышал в “шарик” (закись азота или “веселящий газ” - прим. ЗАКС.Ру). После исследования в крови водителя нашли другие наркотические вещества. Также стало известно, что он был лишен водительских прав.

Приглашенный на заседание комитета сотрудник следственного комитета Антон Крючко отметил, что пока у петербургского Следкома нет практики по “веселящему газу”.

- Мы не видим препятствия в том, чтобы эту практику создавать, - добавил Крючко.

Идею поддержали представители МВД и прокуратуры.

Справедливоросс Александр Егоров попросил коллег не переусердствовать с запретительством, чтобы не нанести вред медицине. По его словам, окись азота широко используется в качестве анестезии. Егоров предложил представителям МВД лучше искать тех, кто газ продает.

- Мы все помним девяностые годы, когда дети дышали клеем и дихлофосом. Никто же не запретил клей и дихлофос, но это прекратилось. Почему? Потому что велась разъяснительная работа, - отметил единоросс Владимир Носов.

Депутат “Единой России” Сергей Соловьев заявил, что рассадники опасных веществ находятся на улице Думской, где сосредоточено множество баров и ночных клубов. Соловьев напомнил, что в декабре 2017 года он уже обращался к губернатору по поводу “злачных веществ” на Думской. Единоросс сообщил, что теперь готовит новый запрос на имя нового временного губернатора Петербурга.

Вопрос “веселящего газа” также обсуждается в Госдуме. На днях председатель комитета по охране здоровья Николай Говорин заявил, что закись азота необходимо приравнять к наркотическим веществам.



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15:28    
Рабочая группа будет сидеть на окладах. Надо же своих пристраивать...

12:12    
Применение этого газа УГРОЖАЕТ безопасности окружающих людей!!!!!!!!!!!!!!!

12:10    
А просто по статьям Уголовного Кодекса не запретить? Разве применение этой гадости нарушает безопасность окружающих?

Страница 1-ая (всего: 1)
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