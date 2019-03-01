Лукашенко согласился на единую с Россией валюту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался журналистам в том, что его убедила российская инициатива сделать так, чтобы у обеих государств была единая валюта, единый рубль. Пересказ самого Лукашенко его личной беседы с Владимиром Путиным на эту тему приводит "Интерфакс".

"Я говорю - конечно, рубль. И у вас рубль, и у нас рубль. Зачем нам талер? Вопрос не в этом. Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет", - заявил многолетний белорусский лидер.

Напомним, что с конца 2018-го года набирает все большую популярность прогноз, касающийся дальнейшего удержания власти президентом России Владимиром Путиным, который, по Конституции, в 2024-м году больше не может баллотироваться на высший пост. Согласно прогнозу, Кремль желает слияния с Белоруссией для изменения конституционного строя. 10 января Лукашенко заявил, что ни за что на подобное идти не намерен и что с ним возможен только равноправный и паритетный союз. Также он предупредил Кремль, что тот в случае неосторожных действий может потерять самого близкого политического партнера.