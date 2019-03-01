Задержана руководитель Дома офицеров на Литейном

Минувшим вечером, 28 февраля, после череды обысков была задержана глава Дома офицеров Западного военного округа, расположенного на Литейном проспекте, 20, Наталья Богатырева, извещает "Фонтанка". По сведениям издания, Военное следственное управление будет ходатайствовать об аресте женщины.

Напомним, утром 28 февраля силовики в компании с представителями СК и прокуратуры проводили следственные мероприятия в Доме офицеров, а также у Богатыревой дома. Поводом послужило возбужденное в отношении нее уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). Следователи полагают, что глава учреждения безвозмездно сдавала помещения в здании на Литейном компании "Русский строительный дом", а также организовывала концерты и иные мероприятия в целях получения личной выгоды. Предварительная сумма ущерба - 10 млн рублей.