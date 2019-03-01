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11:53

Максим Шевченко: Дмитриева - страшный сон Беглова

Признание со стороны лидера Партии роста в петербургском парламенте Оксаны Дмитриевой в собственных губернаторских амбициях прокомментировал другой претендент на эту выборную должность - журналист, придерживающийся левых политических убеждений, Максим Шевченко. О своем возможном конкуренте в эфире "Эха Москвы" он отозвался комплиментарно, начав с того, что его потенциальная спарринг-партнерша "прекрасна".

Она сама — воплощение в какой-то мере души города, и она, конечно, выступала много раз с очень правильными позициями, она такая классическая социал-демократка европейская умеренная. Я думаю, что Беглову или тому, кто будет вместо Беглова, явление Оксаны Дмитриевой - это такой страшный сон. Вот этого они боятся по-настоящему.

Максим Шевченко - об Оксане Дмитриевой

В подкрепление своего тезиса Шевченко припомнил, по его выражению, "снятие" Дмитриевой с прошлых выборов того же уровня. Что касается его собственной "дорожной карты", то журналист раскрывать ее пока не спешит, интригуя избирателя и говоря, что "мы подтянемся, если надо будет".

"Что же нам заранее выдавать-то свои планы? Мы обозначили — мы, я, мои товарищи из КПРФ — мы обозначили свою готовность бороться в разных точках страны. Ждите нас везде. Мы не скажем, где мы будем. Мы будем одновременно везде и в каждой точке. Бойтесь!", - заявил он.

Отметим, что в день, когда Шевченко объявил о своей готовности бороться за губернаторский пост, он прямым текстом сказал, что пойдет самовыдвиженцем, если коммунисты его не поддержат, и подчеркнуто дистанцировался от КПРФ. Тогда же ЗАКС.Ру удалось узнать, что петербургское отделение партии считает оптимальным кандидатом кинорежиссера Владимира Бортко, которому к началу кампании исполнится 73 года.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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15:20    
У Беглова всего 12% поддержки в городе. С таким кандидатом от вертикали власти у Дмитриевой есть реальные шансы.

12:20    
"Бакинскому комиссару" достойных соперников нет!!!

12:10    
Дмитриева достойный соперник лишь Ксюше Собчак, Вишневскому, а если пойдёт Шевченко при поддержке КПРФ, в чём я очень сомневаюсь, то она и ему проиграет 2-3%! У самого Шевченко итоговый максимум на губернаторских выборах-10%, у Дмитриевой соответственно процентов семь!

12:04    
Прозападникам не надо выдавать желаемое за действительное!!! Беглов Дмитриеву совершенно не боится и не считает её серьёзным соперником! У Дмитриевой же есть только малюсенькая поддержка в Невском районе, а по Питеру её нет и в помине!!!!!! 7-9% максимум, что и подтвердили последние выборы в ЗАКС! Это же правда!

12:00    
Дмитриева- Ленинградка. Нам приезжие во власти не нужны.

11:59    
Оксана Дмитриева очень симпатичная, умная и просто талантливая . Городские проблемы знает. Экономист от бога и хозяйственник. Лучшей кандидатуры в губернаторы Петербурга пока не вижу.
Сейчас слушаю ответы на вопросы батьки Лукашенко.
Дмитриева не в меньшей степени знает проблемы России.

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