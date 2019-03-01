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Новости

12:20

Беглов попросил анонимных "минёров" остановиться: Нам сегодня непросто

Временно исполняющий обязанности градоначальника Петербурга Александр Беглов высказался о волне ложных минирований, которая, сегодня, 1 марта, в очередной раз накрыла Северную столицу. Под "опалу" попали в основном школьные учреждения.

"Ежедневно поступает от 30 до 80 сообщений, они идут из-за границы. Но я хотел бы обратиться и к нам гражданам, детям и взрослым, которые тоже иногда этим занимаются, чтобы они перестали это делать. Нам сегодня непросто, людей приходится эвакуировать, срываются занятия. Наши спецслужбы работают, пытаются это прекратить, но основной вал сообщений идет из-за границы. Но мы справимся, выдержим. Просто так город не сдастся", - цитирует Беглова "Петербургский дневник".

Напомним, первое утро весны для многих учащихся закончилось либо на улице, либо дома: были эвакуированы более десяти школ. Петербург уже третью неделю подряд переживает вал угроз о заложенной взрывчатке. С февраля такого рода сообщения коснулись учреждений культуры и образования и десятков торговых центров. С 17 по 22 февраля эвакуации нарушили планы 46 тысяч петербуржцев. При этом угрозы поступали как телефонные, так и письменные, за подписями "Владимира Путина" ("Володи") либо "Барака Обамы".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:23   А.В. Горский   trz9x@yandex.ru
РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС
Почему Смольный и российские спецслужбы мгновенно реагируют на устные и письменные угрозы «заграничных» «минеров» и чрезвычайно редко отвечают по существу на деловые предложения и жалобы не наделенных властью петербуржцев? Например, по публикации: А.В. Горский, «Зона риска петербургских теплосетей», Закон Прави, Живой журнал, 30 марта 2017 г. Изложенные в ней данные и выводы до сих пор актуальны, включая тему обеспечения безопасности граждан. Например: «фонтан горячей воды достигал примерно второго этажа офисного здания» (источник - «В центре Петербурга ограничили движение из-за прорыва трубопровода», 01 марта 2019 г., 10:22, РИА «Новости»).
А.В. Горский

13:11    
13-02
Ну-ну, голубчик, не кипятись. Я уже тебе писал, что хватит упорно истерить, браниться и врать. Напиши спокойно и конкретно - где НЕТ продажи левых симок. Я проверю и отвечу тебе. Еще напиши почему тебя так корёжит, в чем твой интерес?

13:02    
12-27 Ты упорно вылезаешь со своим лживым и провокационным высером ! Сначала ты писал "у каждой станции!. Когда я указал на твою ложь, ты начал писать "почти у каждой станции". Потом " у многих станций". Когда ты кончишь врать, провокационный урод ?

12:29    
Это обыкновенный телефонный терроризм! С ним ФСБ надо уметь бороться или абсолютно всем на него(угрозы) не обращать никакого внимания! Путин(власть)должна сделать первое или второе, а она просто мямлит, причитает и размазывает сопли по щекам...

12:27    
Попросил бы лучше нового нач. Главка посмотреть, как у многих станции метро мигранты "под крышей" торгуют левыми симками, с которых кому-то удобно делать эти вредные звонки. Но кому-то в органах выгодно быть "слепым" и поэтому торговля процветает и нелегалы ничего и никого не боятся.  Позор таким правоохранителям. А мы платим за  эти тысячи ложных выездов и эвакуаций. Надоело! Хватит! Пора напомнить, что такая вялая "работа" и опекание незаконной торговли нас не устраивает.    
   Интересно, чья подследственность - эта незаконная торговля подпольными симкартами? Не создаются ли при такой доступности этих симок условия для противоправных анонимных звонков?

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