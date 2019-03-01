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12:59

Солонников рассказал о рейтингах кандидатов в губернаторы Петербурга

Петербургский политолог Дмитрий Солонников, возглавляющий Институт современного государственного развития, поделился со слушателями "Эха Петербурга" наиболее достоверными и актуальными рейтингами кандидатов в губернаторы, которые ему известны. Первым делом он развенчал мнение, согласно которому рейтинг врио губернатора Александра Беглова катастрофически низок и стремится к нулю. Наоборот, подчеркнул эксперт, на сегодняшний день Беглов опережает ближайших соперников как минимум вдвое, и в то же время признал, что этот процент популярности отнюдь не чемпионский - 20-25 процентов потенциальных голосов. Оксана Дмитриева, заявившая накануне о своем желании выдвигаться, уступает действующему градоначальнику примерно в два раза. Остальные претенденты, кроме Бориса Вишневского, чей рейтинг тождественен рейтингу Дмитриевой, по данным Солонникова, находятся в зоне "статистической погрешности".

Основной заслугой Беглова эксперт считает то, что город, наконец, стал выплачивать "метростроевцам" долги по зарплате.

"Они должны быть ему благодарны. <...> В эту ситуацию он вмешивался лично, занимался тем, что разруливал оставшийся ему в наследство долгосрочный багаж сложных ситуаций", - сказал Солонников.

Специалист также выразил абсолютную уверенность в том, что Беглов будет главным и единственным кандидатом от власти. Руководствуется Солонников тем аргументом, что иначе бы Беглова не сделали бы временно исполняющим обязанности губернатора: Петербург не тот город, где власть может позволить себе эксперименты и резкую смену привычных лиц.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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15:28    
Солонников получил заказ? Фокусник. Социология в его руках плавно превращается в политтехнологию.

15:15    
14-21 любишь бакинские у себя, азербайджанские в пуке на кукане? Стал на эту стезю, так уезжай к ним жить. Нам не нужны твои понаехавшие.

14:21    
Беглов-наш губернатор, просоветский, пророссийский, пропитерский!

13:10    
Вывод в конце статьи абсолютно правильный. Вороньё и жидовская свора не должны и близко приближаться к руководству городом на любом уровне власти. В бригадиры дворников - пожалуйста !

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