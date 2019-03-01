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13:59

Шендерович: Песня про "бомбочки на Вашингтон" утратила свою ироничность

Публичное исполнение в Исаакиевском соборе хором советской шуточной песни про ядерную атаку на США, приуроченное ко Дню защитника Отечества, нашло отклик в сердце публициста и памфлетиста Виктора Шендеровича. Он отреагировал тревожно и без удовольствия, о чем рассказал в студии "Эха Москвы". Суть его возражений в том, что со временем "считывание" этого текста радикально переменилось и что, учитывая нынешние агрессивные "внешнеполитические" речи главы государства Владимира Путина, песня не может вызывать улыбки.

"В 80-м году это была ирония, противостоявшая нашей советской военщине. Нашим советским этим заморочкам имперским. Это была песня, знак минус перед скобками, ирония. Сегодня эти люди во фраках потеряли знак минус", - заметил Шендерович.

Произошедшее в музее-соборе - не более, чем акт сервильности, который желали зафиксировать на камеру его участники, полагает публицист, и это вкупе с опасностью поднимаемой в тексте темы вызывает у него брезгливость.

"Не называйте этим высоким словом. Ирония, сатира. Это угодливый смех подчиненного в сторону начальства над предметами, которые разрешены к осмеянию начальством. Это очень важно понимать, это дозволенное подхихикивание", - оценил он событие.

Текст исполненной песни, в частности, гласит следующее: "На подводной лодочке с атомным моторчиком да с десятком бомбочек под сотню мегатонн пересек Атлантику и зову наводчика: „Наводи, говорю, — Петров, на город Вашингтон!". Автор произведения - Андрей Козловский.

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14:27    
Почему исполненная песня в угоду начальству во главе с Путиным??????? Думаю, что сами исполнители, как и сотня миллионов россиян согласна с текстом и подтекстом этого произведения! Американские подстилки, вроде жидяры-русофоба Шендеровича, совершенно оторваны от настроений в российском обществе! Они живут в каком-то прозападном пацифистско-гомосечном зазеркалье и оттуда что-то вякают крайне желчное...

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