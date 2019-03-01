Комитет по энергетике отчитался о проделанной в 2018 году работе

О проделанной в 2018 году работе и о планах на нынешний год отчитались сегодня, 1 марта, в комитете по энергетике и инженерному обеспечению. Доклад приводит пресс-служба Смольного.

Так, показатель эффективного выполнения задач, поставленных в государственной программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры", составил 98,7%, что на 0,3% выше, чем в 2017 году.

Объем поступивших на реализацию госпрограммы средств превысил 57 млрд рублей. Из этой суммы за почти 13 млрд были завершены инженерные работы на 103 объектах.

К примеру, в 2018 году на 19 объектах реконструировали тепловые сети, обновили обеспечение 7 центральных тепловых пунктов и установили новое наружное освещение на 315 детских и спортивных площадках.

Помимо прочего, комитет по энергетике принимает участие в разработке норм градостроительного проектирования, деятельности рабочей группы по проекту закона "Об объектах регионального значения, подлежащих отображению в Генеральном плане Санкт-Петербурга", работе комиссии по землепользованию и застройке и комиссии по подготовке изменений в Генплан города.