Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление о создании «Центра организации социального обслуживания». Документ опубликован 1 марта.

Согласно постановлению, цель учреждения – организация помощи нуждающимся петербуржцам. Центр будет определять нуждающихся и составлять для них индивидуальный план по предоставлению социальных услуг. Также учреждение должно проводить профилактику причин, из-за которых граждане становятся нуждающимися, и координировать действия других организаций социальной помощи населению.

В течение около двух месяцев комитеты по социальной политике и по имущественным отношениям обязаны создать сам Центр и его устав. После этого в течение месяца будет выбран руководитель организации. Контролировать это всё обязана вице-губернатор Анна Митянина.

Напомним, ранее о планах создать такой центр говорил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков. По его словам, офисы новой организации будут находиться в 13 районах Петербурга.

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