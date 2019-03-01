Беглов проинспектировал новую школу в Невском районе

Врио градоначальника Александр Беглов, после прошедшей накануне выездной инспекции в Приморский район, сегодня, 1 марта, посетил Невский, где понаблюдал за ходом учебного процесса в здании новой школы, расположенной в ЖК "Грин Сити".

Согласно новым правилам установления санитарно-защитных зон, которые были приняты в марте 2018 года, учебное заведение попало в спектр влияния завода "Звезда". В середине года школа при поддержке профильных комитетов Смольного получила всю необходимую для полноценного функционирования документацию и 21 января 2019 года открыла двери для начальных классов.

На данный момент в учреждении учатся 130 школьников. Беглов осмотрел классы и иные помещения, где проводят в течение дня свой досуг дети и остался увиденным доволен. Директор школы поблагодарила врио за оперативное решение проблем заведения.

Вместе с тем, Беглов в очередной раз напомнил, что все недострои социальной сферы находятся под его личным контролем.

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