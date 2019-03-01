Лукашенко прочит Порошенко победу на выборах главы Украины

Белорусский президент Александр Лукашенко предрекает победу Петра Порошенко на выборах нового главы Украины, которые пройдут совсем скоро - 31 марта 2019 года, извещает агентство БЕЛТА.

Помимо озвучивания собственных прогнозов лидер Белоруссии рекомендовал российским СМИ прекратить информационную атаку на украинского коллегу. Соображениями на сей счет Лукашенко уже поделился с Владимиром Путиным.

"Это же не во вред уже Порошенко. Он молится, чтобы только до выборов шла такая оголтелая пропаганда и нападки на Украину. Возьмите, включите утюг российский, - и там везде на эту Украину. Это уже наоборот играет", - цитирует Лукашенко РБК.

Также белорусский лидер посоветовал местной оппозиции не проявлять излишней активности в преддверие выборов главы государства, которые состоятся в 2020 году. В случае, если оппоненты действующей власти предпримут попытку дестабилизировать ситуацию в стране, Лукашенко пообещал, что всех несогласных "в полымя" бросит.