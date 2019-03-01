Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

14:47

Лимонов сравнил Лукашенко с Фиделем Кастро

Дипломатию, которую осуществляют в последнее время российский и белорусский лидеры, прокомментировал политик и писатель Эдуард Лимонов. Поведение главы Белоруссии Александра Лукашенко ему напомнило то, как был склонен себя вести кубинский лидер Фидель Кастро во взаимоотношениях с Советским Союзом.

"Тот (ну признаем же!) эксплуатировал СССР и ударялся в истерики, если ему чего-то не давали, ну и Лукашенко такой же метод к нам применяет. Кастро считал, что мы Кубе всё должны, поскольку она пошла по социалистическому пути". - заметил основатель "Другой России" в своем "Живом журнале".

По мысли Лимонова, Лукашенко "шантажирует" Россию в финансовом отношении, играя на "братских чувствах". С этим, по мнению политика, поспорить трудно, в чем и заключается успех многолетнего руководителя соседней страны.

1 марта стало известно о том, что Лукашенко принял предложение Путина о введении единой валюты на территории обеих стран - рубля.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, удастся ли Оксане Дмитриевой пройти "муниципальный фильтр" для участия в выборах губернатора?

Да
Нет

Все новости:

15:28 "Приговор" сжигаемому сыру впечатлил Навального

15:01 Врио губернатора пообещал украсить Петербург 7 млн цветов

14:47 Лимонов сравнил Лукашенко с Фиделем Кастро

14:40 Лукашенко прочит Порошенко победу на выборах главы Украины   1

14:15 Беглов проинспектировал новую школу в Невском районе

14:04 Беглов подписал постановление о создании «Центра организации социального обслуживания»   1

13:59 Шендерович: Песня про "бомбочки на Вашингтон" утратила свою ироничность   1

13:40 Комитет по энергетике отчитался о проделанной в 2018 году работе

13:20 Петербургский сквер назвали в честь "братского" иранского города   3

13:10 "Проект" опубликовал расследование о "миллиардах" Жириновского и ЛДПР   2

12:59 Солонников рассказал о рейтингах кандидатов в губернаторы Петербурга   4

12:20 Беглов попросил анонимных "минёров" остановиться: Нам сегодня непросто   5

12:17 Коммунальная авария оставила без тепла 13 зданий в центре Петербурга

11:53 Максим Шевченко: Дмитриева - страшный сон Беглова   6

11:50 Единоросс Купченко удивился предложению однопартийцев помочь всем городским бездомным

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.