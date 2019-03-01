Лимонов сравнил Лукашенко с Фиделем Кастро

Дипломатию, которую осуществляют в последнее время российский и белорусский лидеры, прокомментировал политик и писатель Эдуард Лимонов. Поведение главы Белоруссии Александра Лукашенко ему напомнило то, как был склонен себя вести кубинский лидер Фидель Кастро во взаимоотношениях с Советским Союзом.

"Тот (ну признаем же!) эксплуатировал СССР и ударялся в истерики, если ему чего-то не давали, ну и Лукашенко такой же метод к нам применяет. Кастро считал, что мы Кубе всё должны, поскольку она пошла по социалистическому пути". - заметил основатель "Другой России" в своем "Живом журнале".

По мысли Лимонова, Лукашенко "шантажирует" Россию в финансовом отношении, играя на "братских чувствах". С этим, по мнению политика, поспорить трудно, в чем и заключается успех многолетнего руководителя соседней страны.

1 марта стало известно о том, что Лукашенко принял предложение Путина о введении единой валюты на территории обеих стран - рубля.