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15:01

Врио губернатора пообещал украсить Петербург 7 млн цветов

Утро 1 марта нынешний временный градоначальник Петербурга Александр Беглов провел на юге города в компании растений, главы комитета по благоустройству Владимира Рублевского и замгендиректора садово-паркового предприятия "Пушкинское" Анны Федоровой, передает "Петербургский дневник".

Федорова поделилась, какими цветами будет украшена Северная столица в этом году. По её словам, первые живые растения появятся на улицах города в конце апреля.

"В первую очередь, это будет виола, затем появятся бегония, тагетес. Всего порядка 50 видов растений. Высадку растений закончат в примерно в середине июня", - уведомила замглавы предприятия.

Отмечается, что все растения высаживаются в полностью автоматическом режиме.

Беглов, в свою очередь, поведал о количестве цветов, которые украсят городские улицы.

"Надеюсь, что наши садоводы порадуют нас. Соответствующие деньги из бюджета на эту работу выделены. Мы планируем высадить около 7 млн цветов и 6 тысяч деревьев", - резюмировал врио.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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