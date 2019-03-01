Резник хочет видеть Хлуткова в качестве свидетеля "поклепа" на себя

Депутат петербургского парламента Максим Резник, которому суд отказал в удовлетворении иска к врио губернатора Александру Беглову и который собирается это решение обжаловать, сообщил на своей странице в Facebook о желании видеть экс-главу Центрального района Андрея Хлуткова в роли свидетеля. По словам Резника, Хлутков должен был слышать порочащие его высказывания Беглова, поскольку чиновник в тот момент находился в зале, где это произносилось.

Хлутков - один из тех, кто был на мероприятии, где врио Беглов пытался оскорбить меня своей ложью «про фашистов». Вызову в суд свидетелем. Что скажет? Не слышал, не видел, никто не говорил... А как там честь офицера? — Максим Резник

Напомним, поводом для иска Максима Резника к Беглову о защите чести и достоинства стало выступление главного городского чиновника на открытии Музея блокадной медицины 23 января. В Telegram-каналах появилась запись фрагмента речи Беглова, который внушал ветеранам, что Резник на заседании ЗакСа ратовал за сдачу блокадного Ленинграда гитлеровским войскам. В реальности же народный избранник говорил об отсутствии свободы слова в городских СМИ и плохой уборке улиц.

Отметим, что Резник подал еще и второй иск по тому же самому поводу, где ответчиками, помимо Беглова, выступают СМИ.

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